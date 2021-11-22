Бийск: Минтруд: выигрыш в лотерею не повод для лишения детских выплат

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Ранее в СМИ появилась информация о проекте Минтруда, где предлагалось учитывать доходы от лотерей и выигрышей

Выигрыш в лотерею или на тотализаторе будет учитываться при оценке доходов семьи для назначения детских выплат, как и заработок. Однако сам по себе такой выигрыш не будет поводом для лишения пособия, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В проекте постановления, направленном на общественное обсуждение, уточняются правила оценки доходов и имущества граждан при назначении пособий нуждающимся семьям на детей от 3 до 7 лет, одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

Так, согласно проекту постановления, из учета доходов и имущества исключаются:

недвижимость и транспортные средства, находящиеся под арестом;

транспортные средства, находящиеся в розыске;

гранты, выданные семье на предпринимательскую деятельность;

целевые субсидии на приобретение жилья или транспорта, которые выдаются в регионах для нуждающихся семей, и само имущество, приобретенное за средства этих субсидий.

При оценке доходов при этом будет учитываться не только заработок, но и средства, выигранные в лотерею или на тотализаторе. Сам факт выигрыша не является основанием для лишения пособия. Речь идет лишь о том, что эти средства, как и заработок, будут учитываться при оценке нуждаемости семьи.

Кроме того, при оценке доходов в составе семьи не будут учитываться: лица, находящиеся в розыске, признанные недееспособными или находящиеся на государственном обеспечении (например, на принудительном лечении, на срочной службе, в тюрьме или под арестом).

В Минтруде уточняют порядок выплаты пособий беременным и семьям с детьми

10:15, 20.11.2021 1093

Бийский рабочий