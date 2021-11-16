ГОРНЯК22 16.11.2021
Алтайский край

Бийск: Минстрой резко повысил нормативную стоимость жилья в Алтайском крае

Горняк22
1 час Ago

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Во втором квартале текущего года цена квадратного метра составляла 40 673 рубля, а уже в четвертом установлена на уровне 44 586 рублей

Тенденция повышения цены сейчас отмечается по всей стране, отмечает «Алтайский портал недвижимости». Это связывают с ажиотажным спросом на недвижимость, дешевой ипотекой и удорожанием стройматериалов.

При этом в Алтайском крае нормативная стоимость жилья долгое время остается одной из самых низких в Сибири. Меньше она только в Омской области (44,3 тыс. рублей) и в Республике Хакасия (41,6 тыс. рублей). Самый большой уровень в СФО сохраняется в Новосибирской области – 56,4 тыс. рублей.

Нормативная стоимость одного квадратного метра жилья рассчитывается правительством РФ на каждый квартал и применяется органами государственной власти для установления размеров субсидий льготным категориям граждан на приобретение или строительство жилых помещений за счет бюджетных средств.

Данный показатель зачастую серьезно отличается от реальных рыночных цен на недвижимость в Барнауле и Алтайском крае, отмечают эксперты.

Минстрой резко повысил нормативную стоимость жилья в Алтайском крае1

В Бийске наблюдается ажиотажный спрос на квартиры

13:05, 02.11.2021 10924

Бийский рабочий

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