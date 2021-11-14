Бийск: Минтруд получил предложение сокращения рабочего дня осенью и зимой

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Соответствующее предложение было направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова

Автором инициативы выступил депутат ГД Виталий Милонов, сообщает RT. По словам депутата, фактически россияне работают 10-11 часов вместо положенных восьми.

– Прошу вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час, – сообщается в письме на имя главы Минтруда.

Милонов также отметил, что климат в стране, особенно в осенний и зимний период, препятствует высокой эффективности труда. По его мнению, короткий световой день, холод и осадки влияют на эмоциональное состояние граждан, понижают их трудовую ответственность и негативно влияют на здоровье.

— Необходимо также отметить, что в сложившейся ситуации наши сограждане по факту не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы. Выходит, что фактически сограждане работают 10-11 часов вместо положенных восьми, — говорится в письме.

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Бийский рабочий