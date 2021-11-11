Бийск: Минпросвещения представило проект новых правил русского языка

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В Минпросвящения объявили о том, что подготовили проект изменения правил русского языка

Изменения коснутся орфографии и пунктуации. Принять свод правил планируют к концу 2021 года.

Отмечается, что правила, которые актуальны в настоящий момент, были утверждены еще в 1956 году и стали первым общеобязательным сводом, однако с тех пор накопились разночтения, неточности и пробелы.

— Появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг и мн. др. Не всегда ясно, как их писать. Среди этих новшеств есть языковые единицы, стоящие на грани между словом и частью слова: мини, миди, такси, видео, аудио, медиа и другие повторяющиеся первые части сложных слов, — поясняют авторы документа.

Над новым сводом правил трудилась Орфографическая комиссия при отделении историко-филологических наук Российской академии наук. Среди экспертов были и русисты, и лингвисты.

Министерство просвещения подчеркнуло, что новый свод сделает правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка.

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07:17, 05.03.2020 3005

Бийский рабочий