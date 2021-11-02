Бийск: Минздрав Алтайского края дополнительно развернул 200 коек в ковид-госпиталях

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Общее число мест для больных с коронавирусом в регионе сейчас приблизилось к 5 тысячам

Минздрав Алтайского края нарастил объем коечного фонда в госпиталях региона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сделано это из-за неостанавливающегося роста заболевших. Дополнительно было создано 200 мест.

— На фоне роста заболеваемости объем коечного фонда вновь увеличен. На сегодняшний день в крае развернуто 4 тыс. 816 мест. За неделю мы добавили 238 мест, у нас было 4 тыс. 578 мест. Места добавлены в уже существующих госпиталях, новых площадок пока не разворачивали, — рассказали в ведомстве.

Добавим, что по данным на 1 ноября, в Алтайском крае зарегистрировано 478 заболевших за сутки, умерло 30 человек.

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07:13, 22.10.2021 7774

Бийский рабочий