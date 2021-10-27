Бийск: Минпросвещения не планирует переводить школьников на дистанционку после каникул

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Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов рассказал о том, как будут учиться школьники после каникул.

После каникул школьников не планируют оставлять на дистанционном обучении.

— Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. В соответствии с указом президента, с 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период как раз для многих школ совпадает с каникулами, — цитирует Кравцова «РИА Новости».

Минпросвещения также не видит необходимости в изменении учебных планов, так как срок каникул для школьников не увеличивается.

Ранее стало известно, что оперштаб Алтайского края принял решение — вопрос о продлении каникул решать индивидуально по каждой школе с учётом складывающейся в ней эпидситуации.

Стало известно, будут ли в Алтайском крае продлевать школьные каникулы

12:23, 25.10.2021 1786

Бийский рабочий