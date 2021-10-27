Бийск: Минпросвещения не планирует переводить школьников на дистанционку после каникул
3
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов рассказал о том, как будут учиться школьники после каникул.
После каникул школьников не планируют оставлять на дистанционном обучении.
— Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. В соответствии с указом президента, с 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период как раз для многих школ совпадает с каникулами, — цитирует Кравцова «РИА Новости».
Минпросвещения также не видит необходимости в изменении учебных планов, так как срок каникул для школьников не увеличивается.
Ранее стало известно, что оперштаб Алтайского края принял решение — вопрос о продлении каникул решать индивидуально по каждой школе с учётом складывающейся в ней эпидситуации.
Стало известно, будут ли в Алтайском крае продлевать школьные каникулы
12:23, 25.10.2021 1786