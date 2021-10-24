Бийск: Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от вирусов гриппа и COVID-19

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Минздрав России внес изменения в инструкцию к применению вакцины от коронавируса «Спутник V»

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

— Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа — соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»)», — следует из текста пресс-службы.

Отмечается, что эффективность вакцин от ковида и гриппа при совместном применении не снижается.

— Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

В ситуации роста заболеваемости коронавирусом и гриппом Минздрав рассматривает возможность совместного применения препаратов от этих инфекций как дополнительный стимул для вакцинации среди россиян всех возрастов.

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15:13, 21.10.2021 7391

Бийский рабочий