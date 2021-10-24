Бийск: Минпросвещения: школы могут уйти на каникулы раньше периода нерабочих дней

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Президент Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях, которые вводятся на всей территории страны с 30 октября по 7 ноября

Школы в России могут уйти на каникулы раньше периода нерабочих дней, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» первый замминистра просвещения Александр Бугаев. Об этом пишет ТАСС.

— В тех регионах, где эпидемиологическая обстановка складывается таким образом, что в более ранний срок, чем 30 число, будут объявлены нерабочие дни, мы также рекомендуем с этого момента вводить режим каникул.

Добавим, что власти Алтайского края и министерство образования региона пока не спешат с решениями о более раннем начала осенних школьных каникул, несмотря на давно ухудшившуюся обстановку как в школах, так и в целом в крае. Депутаты АКЗС уже обращались к губернатору края и министерству с подобной просьбой, но услышаны не были. Алтайские школьники уходят на каникулы с 31 октября, то есть, они будут учиться еще неделю.

Добавим, что на вчерашнем заседании российского оперштаба Алтайский край был назван регионом, в котором ситуация с заболеваемостью коронавирусом «осложнилась». Но из всех решений, которые пока предприняли власти края, это введение QR-кодов, и то только к 30 октября.

Система «кварков» вряд ли решит проблему с ростом заболеваемости – ее предполагают ввести в фитнес-центрах, культурных учреждениях и кинотеатрах, а также, может быть, в ТРЦ. Что уж тут лукавить, вряд ли массовые скопления людей наблюдаются в фитнес-центрах, кинотеатрах и музеях края, а вот отправить тысячи школьников на каникулы раньше положенного срока было бы более правильным. Но региональный оперштаб и минобр так не думают.

QRепостное право: почему в Бийске не испугались возможного введения кодов

14:10, 22.10.2021 2122

Бийский рабочий