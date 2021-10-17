Бийск: Минздрав утвердил перечень бесплатных лекарств для «сердечников»

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Минздрав утвердил список бесплатных лекарств для людей, перенесших инсульт и инфаркт

Минздрав России утвердил перечень бесплатных лекарств, которые будут получать пациенты, перенесшие инсульт или инфаркт, в него вошли 23 препарата, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Приказываю: утвердить прилагаемый перечень лекарственных препаратов для медицинского применения для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, — написано в приказе, подписанном министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Напомним, 4 октября премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более 5,1 миллиарда рублей на лекарства для зараженных коронавирусом. Такую меру поддержки обеспечат за счет Резервного фонда правительства.

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08:13, 15.10.2021 675

Бийский рабочий