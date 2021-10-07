Бийск: Министр здравоохранения Алтайского края привился новой вакциной от гриппа

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Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов 5 октября прошел вакцинацию против гриппа вакциной «Ультрикс Квадри».

Как рассказали в региональном минздраве, одним из основных изменений прививки этого года является то, что вакцина против гриппа охватывает четыре штамма вируса вместо трех.

View this post on Instagram Публикация от Минздрав Алтайского Края (@minzdravalt)

Эксперты советуют сделать прививку от гриппа, чтобы снизить риск наложения одновременно двух тяжелых заболеваний – гриппа и COVID-19. Такая ситуация затруднит лечение и чревата осложнениями. Прививка должна защитить организм от излишней нагрузки опасным сезонным заболеванием.

Чтобы поставить прививку против гриппа, предварительная запись не требуется, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или к педиатру в случае, если вакцинация проводится ребенку. Кроме того, в Бийске взрослому можно сделать прививку в Консультативно-диагностическом центре г. Бийска (ул. Советская, 33) с 08:00 до 15:00 (с понедельника по пятницу).

Перед вакцинацией врач проведет осмотр и определит наличие или отсутствие противопоказаний к ее проведению. Противопоказанием являются наличие острых лихорадочных, инфекционных и (или) неинфекционных заболеваний, обострение хронических заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа.

В Бийске возникли сложности с вакцинацией населения от гриппа

09:39, 17.09.2021 1377

Бийский рабочий