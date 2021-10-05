Бийск: Минприроды: 120 млн руб. направят в Алтайском крае на восстановление лесов

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Средства будут направлены в регион в 2022-2023 годах в рамках нацпроекта «Экология»

Со следующего года лесовосстановление в регионе начнется в предгорьях — лесах Салаирского кряжа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды и экологии.

— В связи с окончанием лесовосстановления в юго-западной части ленточных боров посадки лесных культур будут осуществляться в предгорьях, салаирских лесах. Затраты на лесовосстановление в этих зонах в разы превышают затраты на восстановление в ленточных борах. Соответственно потребность в финансировании в 2022 году и последующие годы увеличивается. Субвенций из федерального бюджета в 2022 году предусмотрено 60 млн рублей, 2023 году — 62 млн рублей, — пояснили в пресс-службе.

Ежегодно региону требуется на финансирование лесовосстановления не менее 120 млн рублей. Из федерального бюджета финансируется лишь 40% от потребности. На восстановление леса в предгорьях расходы будут увеличиваться, так как только подготовка почвы на 1 га этой территории потребует вложения 40 тыс. рублей тогда. В ленточных борах на эти цели тратят 9,7 тыс. рублей.

В рамках нацпроекта лесовосстановление в регионе ежегодно проводится на 7,2 тыс. га. За три года реализации площадь лесовосстановления превысит более 20 тыс. гектаров. Кроме восстановления лесов по нацпроекту в регион закуплены гусеничные и колесные трактора, бульдозеры, малые лесопатрульные комплексы, лесопосадочные машины, плуги. Всего за три года реализации нацпроекта в край поступило 84 единицы противопожарной и 13 единиц лесохозяйственной техники, более 1,2 тыс. единиц различного спецоборудования.

Лес берегут: в Алтайском крае сажают больше деревьев, чем рубят

13:45, 02.10.2021 598

Бийский рабочий