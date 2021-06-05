Бийск: Министр образования Костенко: «ЕГЭ – уже не эксперимент»

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Тема единого государственного экзамена волнует обучающихся и их родителей

Причем, не только в «острый» период подготовки к экзамену, но и к моменту определения, насколько нужно и важно выбирать именно эту форму проверки знаний.

Сегодня в Алтайском крае выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку, а министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко ответил на важные вопросы по этой теме.

– ЕГЭ – это уже не эксперимент, – сразу подчеркнул он. – Одиннадцать лет уже официальный, единственный формат экзамена. По этому пути идут практически все страны мира. Экзамен совершенствуется из года в год, в том числе и содержательно. Это не просто тест: в нем также есть и сочинения, и эссе. Ребенок имеет возможность показать не только свои знания, но и ход мыслей, логику. В ЕГЭ становится все больше более творческих заданий.

Министр заявил, что у выпускников уже есть альтернатива: государственная итоговая аттестация, которая вскоре получит значение ГВЭ (государственного выпускного экзамена) или ЕГЭ.

– Видимо, этот тренд закрепится в ближайшее время. Таким образом, ГВЭ, который существовал и раньше, и в законе он есть, но пока показан только определенной категории лиц: ребятам с ограниченными возможностями здоровья и ребятам, которые находятся в местах заключения. А сейчас сам выпускник может поменять свое решение, и с ЕГЭ перейти на ГВЭ. У нас почти 2500 выпускников этого года выбрали идти на ГВЭ.

ЕГЭ – это уже не риск, а подтверждение тех компетенций, знаний, которые получил выпускник, – уверен министр.

– ГВЭ – это вариант для тех выпускников, которые точно не пойдут в ВУЗ, – предупредил Костенко.

Алтайский министр образования Максим Костенко сдал ЕГЭ

08:50, 31.03.2021 1133

Бийский рабочий