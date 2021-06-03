Бийск: Минздрав: в Алтайском крае курит около 30% населения

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Мужчин среди курильщиков нашего региона в четыре раза больше, чем женщин.

По статистике, в Алтайском крае курит около 30% населения, сообщает Минздрав Алтайского края. При этом мужчин среди курильщиков нашего региона в четыре раза больше, чем женщин.

— Трое из четырёх курящих умирают в трудоспособном возрасте из-за сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, болезней дыхательной системы, — отметили в ведомстве.

Среди молодежи в Алтайском крае самые курящие — студенты среднее специальных учебных заведений, их 30%. Среди студентов вузов курят 20%, среди учащихся школ -10%.

При этом в России отмечается снижение числа курильщиков. Благодаря принятию федерального антитабачного законодательства, которое ограничивает продажу и курение табака, несовершеннолетних курильщиков стало в два раза меньше. А общее употребление табака снизилось на 14%.

Повысился и возраст «первой пробы»: если раньше сигареты в руки впервые брали 10-11-летние дети, то сейчас — 13-летние подростки.

— Никотиновая зависимость формируется постепенно. Понятно, чтобы ее преодолеть нужны волевые усилия и помощь специалиста. Для этого во всех районах и городах региона организованы кабинеты психиатров-наркологов. В наркологических диспансерах оказывается комплексная помощь. Мы сочетаем фармакологическое лечение с мощным психологическим. В диспансере пациентов консультируют психиатр-нарколог и психолог. Лечение проходит в амбулаторных условиях — человек принимает препараты, приходит на прием и общается с психологом, который укрепляет его мотивацию. В 50% случаев люди избавляются от привычки курить, — говорит Андрей Иванов, главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Алтайского края.

Бийский рабочий