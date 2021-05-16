ГОРНЯК22 16.05.2021
Алтайский край

Бийск: Минпромторг назвал закупочные цены российских вакцин от коронавируса

Горняк22
14 часов Ago

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Эксперты объяснили как формируется показатель стоимости препарата.

В Минпромторге раскрыли закупочную цену российских вакцин от коронавируса. По данным ведомства, закупку проводят с учетом производственных возможностей площадок, пишет «Российская газета».

Выпущенные в России вакцины от ковида обошлись бюджету страны в 60 миллиардов рублей. Предельная закупочная стоимость одной дозы «Эпиваккороны» равна 842 рублей, «Ковивака» — 866 рублей, а «Спутника V» — 866,81 рублей. Цена вакцины «Спутник Лайт» еще не установлена.

Специалисты объяснили, что указанный показатель обосновывается в соответствии с зарегистрированной в ФАС ценой, а также возможностями производственных площадок по изготовлению вакцин. В настоящее время «Спутника V» выпускается семью компаниями, «ЭпиВакКорона» — тремя, «КовиВак» производится только на площадке разработчика.

Минпромторг пояснил, что все закупки вакцин проходят в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ценой, которая формируется исходя из производственных возможностей предприятий, где их выпускают.

Минпромторг назвал закупочные цены российских вакцин от коронавируса1

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11:36, 12.05.2021 418

Бийский рабочий

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