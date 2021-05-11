Бийск: Министру здравоохранения Алтайского края внесено представление Генпрокуратуры

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Прокуратурой предъявлен в суд иск о взыскании с министерства расходов, понесенных родителями ребенка с редкой болезнью на покупку лекарства.

В Алтайском крае генпрокуратура заинтересовалась вопросом обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями детей. Правоохранители разобрались в истории пятилетнего жителя Барнаула, который страдает редким заболеванием, но не получал необходимое лекарство.

Как выяснилось, выданный ребенку рецепт на лечение сначала поставили на отсроченное обслуживание, а затем и вовсе аннулировали.

По итогам проверки, проведенной по указанию Генпрокурора России, министру здравоохранения Алтайского края внесено представление в целях надлежащей организации претензионной работы с поставщиками лекарств.

В настоящее время ребенок обеспечивается препаратом, а в защиту интересов семьи прокуратурой предъявлен в суд иск о взыскании с министерства расходов, понесенных матерью мальчика на покупку лекарства.

Бийский рабочий