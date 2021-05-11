Бийск: Минэнерго опровергло связь бесплатной газификации с площадью дома

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Площадь дома не будет влиять на возможность бесплатной газификации.

Глава российского Минэнерго Николай Шульгинов опроверг озвученную ранее гендиректором «Газпром межрегионгаза» Сергеем Густовым информацию о том, что критерием для участия в программе ускоренной газификации будет являться площадь дома, сообщает ТАСС.

Представитель ведомства рассказал, что при подведении газа к участкам не будут учитываться размеры жилого помещения. Играть роль будет расход газа.

— В мероприятиях по ускоренной газификации дорожной картой определен максимальный часовой расход газа в размере семи кубических метров в час для физических лиц, — уточнил чиновник.

Ранее гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов рассказал, что для домов площадью не больше 300 квадратных метров в рамках догазификации будет доступно бесплатное подключение.

В «Газпроме» назвали условия бесплатного подключения жилых домов к газу

19:12, 07.05.2021 621

Бийский рабочий