Бийск: Минэнерго опровергло связь бесплатной газификации с площадью дома
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Площадь дома не будет влиять на возможность бесплатной газификации.
Глава российского Минэнерго Николай Шульгинов опроверг озвученную ранее гендиректором «Газпром межрегионгаза» Сергеем Густовым информацию о том, что критерием для участия в программе ускоренной газификации будет являться площадь дома, сообщает ТАСС.
Представитель ведомства рассказал, что при подведении газа к участкам не будут учитываться размеры жилого помещения. Играть роль будет расход газа.
— В мероприятиях по ускоренной газификации дорожной картой определен максимальный часовой расход газа в размере семи кубических метров в час для физических лиц, — уточнил чиновник.
Ранее гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов рассказал, что для домов площадью не больше 300 квадратных метров в рамках догазификации будет доступно бесплатное подключение.
В «Газпроме» назвали условия бесплатного подключения жилых домов к газу
19:12, 07.05.2021 621