ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Бийск: Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса

Горняк22
8 часов Ago

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В их основу положат тщательный анализ российского и зарубежного опыта работы с пациентами.

Рабочая группа готовит обновление методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава, профессор Владимир Чуланов, передает РИА Новости.

Чуланов объяснил, что временные методические рекомендации были разработаны, чтобы информационно поддержать медиков, помогающих пациентам с коронавирусом. По его словам, рабочая группа постоянно изучает рекомендации других стран и анализирует российский опыт. Особое внимание уделяется вопросам лекарственной терапии. В разработке участвуют ведущие специалисты из разных областей медицины.

Работа по созданию рекомендаций стартовала еще в начале 2020 года, их первую версию утвердили более чем за два месяца до выявления первых случаев коронавируса среди россиян.

— Это позволило заблаговременно подготовить систему здравоохранения для оказания помощи пациентам с COVID-19, — сказал Чуланов.

Бийский рабочий

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