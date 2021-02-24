Бийск: Милота зашкаливает: в Бийске продают детенышей хорьков

0

Сегодня разнообразие предложений домашних питомцев удивляет.

На сайте объявлений Бийска появилось милое предложение для любителей необычных животных. Горожанам предлагают забронировать щенков хорька.

— Родители здоровые, прививки ставим ежегодно, имеются вет. паспорта. Отец крупнее среднего размера хорьков, уже не первое потомство, все хорята от этой пары здоровые и радуют хозяев,оба родителя не проявляют агрессии к людям, ходят на лоток, сообразительные, — пишет автор объявления.

Также заводчик отмечает, что детёныши хорьков будут готовы отправится домой 25-27 марта , возможна отправка в другие города. На фото видны совсем маленькие розовые комочки, которые вызовут умиление у любого. 5 тысяч рублей просят хозяева за одного хорька.

Обычно в помете у хорьков рождается 1-15 детенышей, иногда и больше. Хориха вынашивает щенков на протяжении 40-42 суток. При рождении детеныши весят 8-10 граммов. Хорята рождаются со светлой и довольно пушистой шерсткой, а в 5-6 дней их мех начинает сереть.

Хорьки отлично приспосабливаются к домашним условиям, приучаются к выгуливанию на поводке или лотку, быстро адаптируются к окружающим условиям. Они плохо видят перед собой, но зато у них отменное обоняние и слух. Из цветов они способны различать только красные и серые оттенки. Домашние хорьки в отличие от диких собратьев активны днем, ночью они отдыхают, не создавая лишнего беспокойства. Пушистый красавец при должном уходе пробудет с вами около 7-9 лет.

Бийский рабочий