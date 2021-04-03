Бийск: Миллиардерами в Алтайском крае стали продавцы сахара и производители сыров

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В регионе стало в два раза больше предпринимателей с доходом свыше миллиарда рублей, однако известных предпринимателей в этом списке нет.

Итоги декларационной кампании руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко.

— На самом деле, наиболее на слуху находящиеся люди, связанные с бизнесом, это совсем не они. Их нет в списке, — ответил руководитель службы на вопрос о самых богатых жителях края.

Всего в прошлом году алтайские налоговики получили более 200 тысяч деклараций – почти на 40% больше, чем годом ранее. Однако 25 тысяч документов признаны «фейковыми», жители края заявили вычеты по несуществующим расходам. По словам Юрия Куриленко, доходы от 100 до 500 миллионов рублей задекларировали 42 налогоплательщика, а 6 предпринимателей сообщили о доходе свыше 500 миллионов рублей. Их стало меньше.

В то же в нашем регионе стало больше миллиардеров. Это 7 налогоплательщиков с доходом более 1 миллиарда рублей, что в два раза больше показателей предыдущего года. Основным видом их экономической деятельности являются оптовая торговля продуктами питания: мясом, сахаром, а также производство сыра и переработка рыбы. Также инвестиционная деятельность. Самые крупные суммы связаны с работой с акциями.

По словам Юрия Куриленко, большинство миллиардеров ведут свою деятельность в Барнауле, но есть плательщики с крупными доходами и из других муниципалитетов края.

Несмотря на рост зарплат, население Алтайского края становится беднее

09:37, 29.03.2021 851

Бийский рабочий