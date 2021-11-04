Бийск: Микрозаймы: что нужно знать потенциальным заемщикам в Бийске
1
На сегодняшний день дистанционный онлайн-кредит является самым популярным видом займа
Это важный и необходимый финансовый инструмент, позволяющий решать внезапно возникшие трудности.
О чем следует знать, прежде чем стать заемщиком?
Если Вы решили взять микрозайм, учтите следующие важные нюансы:
- Кредитные обязательства считаются выполненными только после того, как средства поступили на счет микрофинансовой организации. Для погашения микрозайма лучше использовать проверенные платежные системы с минимальным риском сбоя. Не лишним будет сохранить чек или квитанцию об оплате.
- Не пытайтесь обмануть МФО. Если по какой-либо причине Вы не можете своевременно погасить кредитные обязательства, не нужно прятаться и игнорировать звонки менеджеров МФО. Лучше сразу об этом сообщить. В этом случае еще есть шанс разрешить ситуацию «полюбовно». Многие МФО охотно идут навстречу, предлагая пролонгацию кредита или реструктуризацию долга.
- Проблемы с коллекторами. Если должник в течение длительного времени не идет на контакт с менеджерами МФО, она передает права на займ сторонней организации, проще говоря – коллекторам.
- Микрозайм можно вернуть досрочно. При этом, процент будет насчитываться только за срок пользования займом.
Почему микрозаймы пользуются таким бешеным спросом?
Популярность микрокредитования обусловлена целым спектром достоинств этого финансового инструмента, в т.ч.
- Это единственная возможность для заемщиков, утративших доверие банков, получить требуемую сумму. При этом, никаких справок с места работы не требуется. Только паспорт.
- Некоторые МФО предлагают льготный период кредитования. Лояльные требования к заемщикам сводят вероятность отказа в удовлетворении заявки к минимуму.
- Гибкие сроки и суммы. С помощью МФО можно оформить микрозайм на неделю-месяц без каких-либо проблем. Заемщики, которые доказали свою благонадежность, могут рассчитывать на долгосрочные кредиты. Многие МФО внедряют программы лояльности в отношении постоянных клиентов.
Перечисленные особенности делают микрозайм гораздо более привлекательным, чем потребительский кредит в банке.
Оформить моментальные займы на карту можно быстро и просто. Для этого не нужно обращаться в офис микрофинансовой организации. Достаточно воспользоваться сервисом в режиме онлайн. Перевод средств осуществляется напрямую на банковскую карту или на электронный кошелек. Преимущества такого способа кредитования очевидны: существенная экономия времени и сил.