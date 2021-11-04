Бийск: Микрозаймы: что нужно знать потенциальным заемщикам в Бийске

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На сегодняшний день дистанционный онлайн-кредит является самым популярным видом займа

Это важный и необходимый финансовый инструмент, позволяющий решать внезапно возникшие трудности.

О чем следует знать, прежде чем стать заемщиком?

Если Вы решили взять микрозайм, учтите следующие важные нюансы:

Кредитные обязательства считаются выполненными только после того, как средства поступили на счет микрофинансовой организации. Для погашения микрозайма лучше использовать проверенные платежные системы с минимальным риском сбоя. Не лишним будет сохранить чек или квитанцию об оплате.

Не пытайтесь обмануть МФО. Если по какой-либо причине Вы не можете своевременно погасить кредитные обязательства, не нужно прятаться и игнорировать звонки менеджеров МФО. Лучше сразу об этом сообщить. В этом случае еще есть шанс разрешить ситуацию «полюбовно». Многие МФО охотно идут навстречу, предлагая пролонгацию кредита или реструктуризацию долга.

Проблемы с коллекторами. Если должник в течение длительного времени не идет на контакт с менеджерами МФО, она передает права на займ сторонней организации, проще говоря – коллекторам.

Микрозайм можно вернуть досрочно. При этом, процент будет насчитываться только за срок пользования займом.

Почему микрозаймы пользуются таким бешеным спросом?

Популярность микрокредитования обусловлена целым спектром достоинств этого финансового инструмента, в т.ч.

Это единственная возможность для заемщиков, утративших доверие банков, получить требуемую сумму. При этом, никаких справок с места работы не требуется. Только паспорт.

Некоторые МФО предлагают льготный период кредитования. Лояльные требования к заемщикам сводят вероятность отказа в удовлетворении заявки к минимуму.

Гибкие сроки и суммы. С помощью МФО можно оформить микрозайм на неделю-месяц без каких-либо проблем. Заемщики, которые доказали свою благонадежность, могут рассчитывать на долгосрочные кредиты. Многие МФО внедряют программы лояльности в отношении постоянных клиентов.

Перечисленные особенности делают микрозайм гораздо более привлекательным, чем потребительский кредит в банке.

Оформить моментальные займы на карту можно быстро и просто. Для этого не нужно обращаться в офис микрофинансовой организации. Достаточно воспользоваться сервисом в режиме онлайн. Перевод средств осуществляется напрямую на банковскую карту или на электронный кошелек. Преимущества такого способа кредитования очевидны: существенная экономия времени и сил.

Бийский рабочий