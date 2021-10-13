Бийск: Михаил Соломенный. Что можно и нельзя делать по приметам 13 октября

0

В православном календаре это день почитания святителя Михаила (митрополита) и священномученика Григория (епископа)

Другие названия праздника: «День Григория и Михаила», «Григорьев день», «Григорий», «Печальница».

В этот день крестьяне обновляли постели, жгли старую солому из подушек и матрасов, набивали новой. На заре купали детей для укрепления здоровья.

На Руси считали, что 13 октября в лесу бушуют лешие, которым через несколько дней придется прятаться под землю до весеннего тепла. Лесные хозяева, как полагали наши предки, в этот день выли весь день звериными голосами, стараясь перекричать ветер, вырывали с корнями елки да березы, пугали зверей.

В этот день повсеместно люди старались защитить себя от болезней, сглаза и порчи. Существовал обычай обливать маленьких детей на пороге дома подогретой колодезной водой через серебряное решето. Считалось, что это обережет деток не только от порчи, но и от зимней простуды.

Еще одним защитным обрядом 13 октября было сжигание соломенных постелей молодыми женщинами. Для этого матрасы всех домочадцев собирались, из них вытряхивалась вся старая солома, которая относилась в овин и там поджигалась под слова определенного заговора. После того, как старая солома сгорала, наматрасники набивались свежей соломой или специально заготовленным для этого упругим сеном полевых трав.

13 октября именины празднуют: Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Полина.

Народные приметы на 13 октября

Если снег впервые выпал в этот день, то зима будет поздней.

Если месяц на небе в туманной дымке, то скоро начнется ненастье.

Если береза и липа скинули почти все листья, то следующий год будет урожайным.

К Григорьеву дню журавли уже успели улететь на юг, значит зима будет ранней и холодной.

Белки сменили шубку на зимнюю, значит зима будет теплой.

Мокрый снег и гололёд: какой будет погода в Алтайском крае с 12 по 14 октября

06:01, 12.10.2021 699

Бийский рабочий