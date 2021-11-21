Бийск: Михайлов день в 2021 году: народные приметы и запреты на 21 ноября
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Согласно приметам, в этот день температура становится выше и на улице выглядывает солнце, а также «на Михайлу» часты оттепели
На Руси этот праздник был веселым и богатым на различные яства. К этому времени люди уже успевали убрать урожай и даже получить за него выручку, поэтому накрывали столы, ломящиеся от еды, и с душой отмечали закончившийся сезон уборки на полях и огородах.
Однако без молитвы этот день не обходился. Верующие люди уже с утра шли в храм, чтобы обратиться к Архистратигу Михаилу за защитой души и тела, за благословением и отведением недругов и дурного глаза, за исцелением и отпущением грехов усопшим родственникам и друзьям. Затем люди возвращались домой, принимали гостей и ужинали, радовались новому дню и набитым припасами амбарам.
Поскольку на Руси в этот день часто случалась оттепель и дороги оттаивали, день иногда называли Михайловскими грязями. Люди говорили: «Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы (19 декабря)». Однако, не меньшей редкостью были и михайловские морозы, о которых отзывались иначе: «Михайло мосты мостит».
Что нельзя делать в Михайлов день?
- Мыть голову. Считается, что мытье головы в Михайлов день сотрет вам память или ухудшит ее в десятки раз.
- Заниматься рукоделием и уборкой. Эти дела считаются грехом в светлый праздник и могут навлечь на ваш дом и семью немало бед.
- Делать зло и причинять другим боль. Архангел Михаил является защитником живых, поэтому он категорически не любит тех, кто способен сделать больно ближнему своему.
- Вступать в конфликты и устраивать скандалы. Светлый праздник должен быть наполнен спокойствием и весельем, доброй атмосферой. Гнев и конфликты способны навлечь на дом беду.
- Рассказывать о снах. Если вы увидели во сне нечто хорошее и давно желанное, расскажите это своему близкому человеку, например, другу или подруге, чтобы гарантировать себе исполнение желания и благословение Архангела Михаила.
Что разрешено делать на Михайлов день 21 ноября
- На Михайлов день на Руси принято было устраивать широкие гуляния, он считался одним из самых весёлых праздников. Это связано с окончанием приготовления зимних заготовок на зиму. Кроме того, перед строгим Рождественским постом, который начинается 27 ноября, все старались устроить себе праздник.
- По традиции 21 ноября надо накрывать обильно стол сытными блюдами. Пышный стол – к изобилию, достатку и деньгам в доме.
- Люди должны ходить друг другу в гости на Михайлов день. Празднования длились неделю до Рождественского поста.
- Верующим стоит сходить в Церковь и помолиться о здравии родных.
- 21 ноября надо заниматься благотворительностью, помогать нуждающимся.
- На Михайлов день надо было задобрить обязательно домового, угостить его чем-то вкусным, чтобы жизнь была в доме спокойной весь год.
- Для того, чтобы быть весь год здоровым надо попарить в бане на Михайлов день.нался с тумана — готовились к оттепели.
Народные приметы на 21 ноября
- С Михайлова дня зима стоит, земля мёрзнет.
- Если утром появился иней, то зима будет снежной.
- Если утром стелется туман – будет оттепель.
- Если день выдался ясным, то скоро придут крепкие трескучие морозы.
- Если в Михайлов день идет мокрый снег, то весна будет дождливой.
- Если на деревьях осталось мало шишек, а на дубе много желудей, то зима будет мягкой и теплой.
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