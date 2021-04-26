Бийск: Мясников объяснил, чем чреват полный отказ от алкоголя

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Полный отказ от алкоголя опасен для жизни, заявил врач.

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что полный отказ от спиртного может привести к развитию инфаркта. Об этом сообщают РИА Новости.

По его словам, этому будет способствовать «отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя». Под малыми дозами подразумеваются 19 грамм чистого спирта, что соответствует 300 граммам пива или 150 граммам вина, или 40 граммам крепкого алкоголя.

Как отметил врач, женщины более подвержены развитию инфаркта после 50 лет, тогда как мужчины – после 45-ти. Факторами риска при ранних проявлениях инфаркта и инсульта и других сосудистых заболеваний доктор Мясников назвал наследственность у родственников до 50 лет.

Кроме этого врач указал на курение, повышение холестерина низкой плотности или понижение холестерина высокой плотности, а также высокий уровень сахара или диабет, артериальную гипертонию. По мнению Мясникова, к рискам развития инфаркта и инсульта надо отнести отсутствие физической активности, а также ожирение.

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14:08, 20.03.2021 1019

Бийский рабочий