Бийск: Мята и ромашка: в Роспотребнадзоре дали советы, как обезопасить дачу от клещей

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Перед тем, как начать борьбу с коварными врагами, можно провести небольшой тест, чтобы убедиться – клещи обитают не только в глухих лесах.

Так, достаточно взять белое вафельное полотенце, вытереться им и протащить по кустам и траве. Насекомые переберутся на ткань.

Чтобы выселить незваных гостей, сотрудники Управления рекомендуют:

Регулярно стричь газоны, убирать растительные остатки, листья. Не должно быть захламленных мест. Вокруг участка желательно сделать так называемый «барьер» в виде полоски гравия или опилок.

Обязательно бороться с мышами, потому что они прокармливают личинок иксодовых клещей

Провести обработку участка препаратами от клещей и высадить растения, которые их отпугивают.

Клещи не большие гурманы, и если запах человеческого тела кажется им весьма привлекательным, то с участка, где высажены мята и ромашка, они с большой вероятностью, ретируются. А еще клещи не выносят запах эфирного масла гвоздики и чайного дерева. Если 30-35 капель развести в воде и побрызгать участок, то как минимум 4-5 дней можно быть спокойным: насекомые к вам на участок не заползут.

Напомним,по вопросам профилактики клещевого энцефалита можно обратиться на горячую линию Роспотребнадзора: 8(3852) 24-88-74 или на круглосуточный номер Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800-555-49-43

Бийские садоводы: молодые семьи начали активно заводить грядки

13:28, 25.05.2021 2421

Бийский рабочий