Бийск: Министр спорта Алтайского края ответил на претензию Тины Канделаки

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Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» обвинила власти Алтайского края в проигранном ею тендере.

По ее словам, руководство края заинтересовано в качественной трансляции этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ «Барнаул-2021». При этом в техническом задании не были прописаны требования к «охвату и информационному освещению» турнира. Из-за этого у федерального канала появился конкурент — тюменская телекомпания ООО «Регион Телеком», которая и выиграла тендер, так как предложила более низкую цену за услуги.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев ответил на претензии Тины Канделаки. Он опубликовал текст следующего содержания в своем Instagram:

— Хочу воспользоваться сложившимся недопониманием и пригласить вас, как умную, смелую, а главное мудрую женщину и профессионала, к нам, в Алтайский край, посмотреть что называется «вживую» этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Уверен, те эмоции, адреналин от мирового спортивного события, которые Вы испытаете у нас, перекроют в разы телевизионную картинку, за качество которой Вы так переживаете. Пусть это эмоциональное недопонимание перестанет быть плохим детективом, а станет примером дружбы и уважения друг к другу.

Добавим, что Правительства Алтайского края ответило на претензии руководства «Матч ТВ», что аукцион был проведен в соответствии со всеми требования законодательства. По объективным причинам победителем стало ООО «Регион Телеком» из Тюмени.

Кроме того, свой ответ Канделаки опубликовал и директор «Регион Телеком» Александр Кондалов

— Много лет я искренне не понимал, за что регионы недолюбливают нашу прекрасную столицу… Спасибо громадное за ваше письмо. В нем столько грациозного хамства, гламурной издевки, непринужденной лжи, что я поверил в то, что москвичи не одинаковы. Что и среди них есть достойные нелюбви даже дремучих провинциалов… Понимаю, у вас, Тина, в круговерти насыщенной столичной жизни, вряд ли есть время копаться в портфолио каких-то региональных конкурентов. Легче их просто обмазать ложью и грязью в глазах организаторов.

Добавим, что до старта барнаульского этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ осталось меньше суток – старт соревнований завтра, 20 мая, в 10.00. Комментировать событие намерен Дмитрий Губерниев.

Нерадивые: Тина Канделаки написала гневное письмо Виктору Томенко

09:39, 19.05.2021 2253

Бийский рабочий