Бийск: «Микрофинашки» в Алтайском крае стали наращивать объем онлайн-займов

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В первой половине года микрокредитные компании заключили в регионе 398 онлайн- договоров на сумму 3,1 млн рублей

В том же периоде прошлого года региональные МКК онлайн-займы не выдавали, а в I квартале текущего года их было 59 на сумму 416 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

— Пока в регионе только две микрокредитные компании из 29 реализовали онлайн-сервис для своих клиентов. Это логичный и ожидаемый шаг, ведь большинство финансовых вопросов люди сейчас решают через Интернет. Для МКК это не только возможность получить новых заемщиков, но еще и снизить операционные издержки, — отметил заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Игорь Князев.

За первую половину 2021 года займы «до зарплаты» (PDL) составили 12% от количества и 16% от объема всех онлайн-займов, выданных региональными МКК населению. Однако среди займов, которые люди получили в офисах компаний, на сегмент PDL приходится более 70% оформленных договоров и предоставленных населению средств.

— Помимо привычных всем займов «до зарплаты» региональные МКК стали активно развивать и другие продукты. Например, «длинные» микрозаймы сроком от двух месяцев до года. В этом сегменте клиентам предлагаются более существенные суммы, а ставки ниже, чем по займам PDL, — пояснил Игорь Князев.

Доля займов, платежи по которым просрочены по основному долгу более чем на 90 дней, у МКК региона составляет 6,2%. Доля просрочки осталась на уровне прошлого года.

— Если у вас возникли проблемы с возвратом долга, то главное правило — не скрываться, а выйти на контакт с кредитором и попробовать договориться о реструктуризации платежей. МКК при общении с должниками обязаны действовать по закону. С 1 июля этого года любые контакты с родственниками, коллегами, друзьями должника, связанные с возвратом долгов, могут быть только с их письменного согласия. Если они такого согласия не давали, а им звонят по поводу чужих долгов, необходимо написать жалобу в Банк России. Кроме того, есть право в любой момент отозвать это согласие, и МКК не может отказать. Однако все эти нормы действуют только в отношении договоров, которые были заключены после 1 июля, — пояснил Игорь Князев.

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18:13, 28.09.2021 1660

Бийский рабочий