Бийск: Метеорологи: Россию в ближайшие годы ждет глобальное похолодание

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На всей территории России происходят серьезные изменения климата, и в будущем это грозит глобальным похолоданием.

Об этом в разговоре с URA.RU рассказал профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский.

— Наступает пора холодов. Глобальное потепление, о котором так долго говорили, под большим вопросом. На протяжении нескольких последних лет средняя температура поверхности Северной Атлантики в субполярной зоне (50-60 градусов широты на Север) резко падает, в том числе в Европейском и Американском секторе. Все эти процессы постепенно приходят в Северный ледовитый океан, и там тоже вода становится более холодной, в связи с этим изменяются и атмосферные процессы. Если это охлаждение атлантических вод продлится, в мире сильно похолодает, особенно в скандинавских странах и в России. Количество льда возрастет. При этом холод в России будет значительно сильнее, чем в Европе, подогреваемой теплым воздухом Атлантического океана, — считает Олег Покровский.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что аномальные холода в России произошли из-за последствий глобального потепления. По его словам, оно приводит к возрастанию частоты переносов воздушных масс не с запада на восток, а с севера на юг и с юга на север и в результате при смене потоков увеличивается амплитуда «метеокачелей».

— Глобальное потепление зимой приводит к возрастанию частоты переносов воздушных масс не с запада на восток, а с севера на юг и с юга на север, — считает синоптик.

В Гидрометцентре рассказали об аномальных холодах по всей России

17:47, 21.02.2021 413

Бийский рабочий