Бийск: Метель и штормовой ветер до 27 м/с прогнозируют синоптики для Алтайского края

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18 ноября регион накроет первая зимняя метель – днем и ночью будет идти снег и дуть сильный ветер

Как сообщает региональное управление МЧС России, завтра, 18 ноября, ночью и днем ожидается снег, по югу Алтайского края — мокрый снег. Прогнозируются метели, гололедные явления, усиление ветра порывами до 27метров в секунду. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. В течение дня похолодание до -12…-15 градусов.

Кроме того, спасатели напомнили о мерах безопасности в метели и шторм.

— При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Не забудьте закрыть окна на балконе: предметы, хранящиеся на нем, могут выпасть наружу и травмировать внизу людей. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Снег и гололед могут осложнить обстановку на дорогах. Основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Соблюдайте скоростной режим.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы — 101.

В ближайшие три дня в Алтайском крае ожидаются снег, метель и сильный ветер

06:03, 17.11.2021 2225

Бийский рабочий