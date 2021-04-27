Бийск: Мешки у обочин: зачастую весенняя уборка мусора превращается в свалку

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Кучи листьев и сучьев, мешки у обочин, у мусорных площадок и прямо посередине дворов.

Стандартный городской пейзаж в конце апреля, когда в Бийске начинается ежегодная пора массовых субботников.

Однако, по опыту прошлых лет, мешки с собранным мусором и кучи листвы вперемешку с ветками могут лежать рядом с домами месяцами и превращаются в свалки. Сложно некоторым бийчанам удержаться от соблазна подбросить к собранному пару пакетов с мусором, мол, все равно же уберут!

Почему к нам?

Во дворе дома № 79/1 на улице Горно-Алтайской весенняя уборка началась на несколько дней раньше объявленного общегородского субботника. Однако, у жителей дома особой радости по этому поводу нет. Причина в том, что весь собранный мусор складируется на их придомовой территории, и не вывозится, по их словам, месяцами.

— Вот сейчас это пока небольшая кучка. Но она же растет каждый день. В прошлом году тут выросла целая свалка. – Жительница дома Татьяна Рябова рукой показывает размеры, до которых, по ее мнению, здесь каждый год вырастает куча из листьев, веток и не только. – Сюда собранный вокруг мусор приносят все – и дворники, и жители соседних домов. И все это копится и копится до тех пор, пока не позвонишь в управляющую компанию.

— Кучи такие вырастают, что трактором в машину грузят, — добавляет в рассказ соседки Зоя Михайловна. – В один год сюда же кто-то разбитый унитаз притащил и поставил в центре двора. Про старую мебель я уже не говорю, это само собой разумеющееся.

Местом преткновения стала бывшая зеленая зона двора, превращенная жителями в парковку под деревьями. Рядом с одним из них и складируется все, что насубботничают. Люди, которые оставляют здесь свои авто, опасаются, что неосторожно брошенная в сухую листву непотушенная сигарета может стать причиной пожара.

Завидев корреспондентов, к «заветному» дереву начинают подтягиваться жители соседних домов.

— Я вечером тоже возле своих окошек убирала, сюда принесу, а куда еще? Потом же увезут, — говорит девушка, которая представилась Татьяной. – Каждый год сюда приносим, а вывозят, наверное, когда набирается побольше, чтобы не гонять впустую машины.

— Почему именно сюда? — начинается риторическая перепалка – Почему к нам? Вот и оставляли бы у себя под окнами…

— Вы не столько за уборку радеете, сколько за свои машины переживаете, – парируют соседи.

24, 30 апреля, 5 мая – даты вывоза собранного на субботниках мусора.

— Мы эту парковку сами убираем, все, что собираем в мешки, увозим. А этот мусор первый же порыв ветра разметет обратно по углам, смысл такого субботника?!

Поток соседских взаимных претензий прервал приехавший заместитель директора управляющей компании.

— Вы можете пойти нам навстречу, и выбрать другое место складирования мусора? – просит Татьяна Рябова.

— Вот наведем везде порядок и увезем. Куда мы ее передвинем, к детской площадке? Уже несколько лет сюда собираем мусор, здесь удобный подъезд. И вообще, этот дом в нашей компании находится только на обслуживании, – это замдиректора говорит уже нам. – Договора на управление у них нет. Придомовая территория не приватизирована, а то, что они это место под парковку приспособили, тоже неправильно. А мусор, как только закончим субботники, уберем сразу.

Видимо, подозревая, что разговор зайдет в тупик, жители дома № 79/1 по Горно-Алтайской, написали обращение в государственную Жилинспекцию и сроки вывоза мусора там взяли на контроль.

— Управляющая компания не отказывается убирать мусор, – пояснил нам начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда по Бийску Сергей Сильченко. – Дадим им время, если не уберут вовремя, будем принимать меры.

Как должно быть

А между тем, вопросов о правилах проведения субботников и вывоза собранного мусора действительно много. И возникают они периодически у многих бийчан. Например, почему в одних дворах собирают мусор в мешки, в других по старинке, навалом.

В жилищной инспекции нам пояснили, что мусор, собранный с придомовой территории во время субботников, не относится ни к твердым коммунальным отходам, ни к крупногабариту. Определения, как и где его складировать, в существующих нормативах нет. То есть, получается, где удобнее, туда обычно и складывают. Конкретика есть только в одном – вывозит управляющая организация, сразу же как только на месте скапливается больше кубометра мусора.

Для массового вывоза собранного мусора городская администрация определила три даты – 24 и 30 апреля, 5 мая. Сам же общегородской субботник продлится до 20 мая. И если после этой даты мешки и кучи листьев останутся там, куда их сложили, тогда бийчане могут жаловаться в жилищную инспекцию.

Очистили Зелёный клин: первый масштабный субботник прошёл в Бийске

18:51, 26.04.2021 324

Бийский рабочий