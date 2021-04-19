Бийск: Мессенджер WhatsApp в мае ограничит функционал части пользователей

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WhatsApp с 15 мая ограничит функционал пользователей, которые не примут обновленное пользовательское соглашение.

Об этом сообщается на сайте поддержки сервиса. Разработчики напомнили, что время, отведённое на принятие новых правил использования сервиса, подходит к концу.

— Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая. Если к этому времени вы их не примите, WhatsApp не удалит ваш аккаунт. Однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении, — сказано в заявлении.

Пользователям сервиса предлагается либо согласиться с новыми правилами пользования мессенджером, либо до 15 мая экспортировать историю чатов и отчёт об аккаунте на платформах Android и iOS. В случае выбора второго вариант пользователи могут удалить аккаунт WhatsApp, но разработчики предупреждают, что это необратимый процесс и после удаления резервная копия и вся история сообщений будут удалены безвозвратно.

Отмечается, что мессенджер не станет сразу удалять профили клиентов, однако до принятия новых правил они не смогут отвечать на звонки и сообщения других пользователей.

Добавим, что в начале января 2021 года WhatsApp изменил условия использования, которые теперь предусматривают обязательную передачу пользователями своих данных в рекламную систему социальной сети Facebook и его «семейство приложений» для анализа их привычек и вкусов.

Позже из-за критики мессенджер отсрочил обновление пользовательского соглашения с 8 февраля до 15 мая.

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19:12, 25.03.2021 725

Бийский рабочий