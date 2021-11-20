Бийск: Мэр Бийска показал на видео новый снегоочиститель, который доставили с Урала
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Машину доставили в Бийск с Урала, где ее и изготовили
Глава Бийска Александр Студеникин на своей странице в Инстаграм опубликовал видео отгрузки нового снегоочистителя. Машину доставили в Бийск с Урала, где ее и изготовили.
— Ну вот и наш новый снегоочиститель с Урала приехал домой, в Бийск, — подписал видео мэр.
Больше никакой информации о поступившей технике в мэрии не предоставили. При этом голос за кадром на видео изумленно назвал новую технику «шайтан-агрегат».
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Ранее сообщалось, что данный снегоочиститель будет в первую очередь использоваться для работы в пригороде Бийска и на въездах в город со всех направлений. Бийчане же выразили надежду, что новый агрегат поможет улучшить дорожную обстановку и быстрее убирать снег после снегопадов.
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14:53, 14.11.2021 2596