Бийск: Меры приходится усиливать: Виктор Томенко дал разъяснения по новым ограничениям

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Сделано это было из-за тяжелой обстановки с заболеваемостью коронавирусом в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко записал видеообращение к жителям края по поводу введения новых ограничительных мер и введения QR-протоколирования в регионе:

— Уважаемые жители Алтайского края! Сегодня я подписал указ о введении новых ограничительных антиковидных мер, — обратился губернатор к своим подписчикам в Instagram.

Ежедневно ковидные госпитали принимают более 500 заболевших, в данный момент в крае развернуто уже более 4,5 тысяч коек для больных, и они почти все заполнены. Таких тяжелых последствий, как считает Виктор Томенко, можно было бы избежать, если бы вакцинация в регионе шла активнее.

Пока в крае полностью привиты только 700 000 человек.

— Это как будто не мало, но с другой стороны, все еще не привито более 1 млн человек. И это огромная опасность, ведь все эти люди, по сути, никак не защищены от коронавируса. А он продолжает активно распространяться, система здравоохранения захлебывается, — пояснил Виктор Томенко.

Также губернатор рассказал, где будет действовать система QR-кодов. Он не потребуется в общественном транспорте, продовольственных магазинах и аптеках, в магазинах с товарами первой необходимости.

— Дорогие друзья! Сегодня каждый должен сделать все возможное, чтобы уберечь себя и своих близких от болезни. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию. Если до сих пор не поставили прививку, то не откладывайте, вакцины в медицинских учреждениях края достаточно, воспользуйтесь этой возможностью! Я желаю вам здоровья! – с такими словами обратился губернатор Алтайского края к жителям региона.

Добавим, в Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 86 тыс. 306 человек. В крае 691 500 тыс. человек полностью привиты от коронавируса.

Губернатор Алтайского края подписал указ о системе QR-кодов и новых ограничениях

13:49, 27.10.2021 4990

Бийский рабочий