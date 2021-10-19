Бийск: Мэрия Бийска начала поиск красивых елей для новогодних праздников

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В Бийске уже начали готовиться к новогодним праздникам.

Администрация города традиционно начала искать ели для украшения новогодних городков.

— Уважаемые граждане и организации города, МКУ «Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации г. Бийска» требуются ели на безвозмездной основе для украшения новогодних городков. Заявки принимаются по тел. 40-51-88, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Бийска.

Традиционно ели для оформления снежных городков выбирают по их высоте. Как правило, это деревья от 15 до 20 метров.

Привозят их обычно из окрестностей Бийска, при этом путь занимает немало времени — груз слишком габаритный, к месту установки ели привозят на длинномерных КамАЗах, вызывая удивление у встречных. А вот ставят на место ели на удивление быстро — за несколько минут. Вот уже около 20 лет устанавливает главный символ Нового Года бригада «Зеленстроя».

Кстати, главную ель теперь Бийску искать не нужно – у бийчан есть красивая искусственная. Высота у главной елки Бийска составляет 18 метров, плюс звезда еще два.

Россиян предупредили о подорожании продуктов и товаров к Новому году

14:48, 03.10.2021 1047

Бийский рабочий