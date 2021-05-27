Бийск: Мэрия Бийска ищет специалиста, который организует отлов собак и вырубку деревьев

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Управление ЖКХ Бийска открыло вакансию специалиста отдела благоустройства.

Мэрия Бийска нуждается в новых кадрах. На сей раз специалист требуется в управление ЖКХ.

В карточке вакансии указано, что здесь ждут работника со средним профессиональным образованием, знанием персонального компьютера и, желательно, стажем работы по профилю.

Со своей стороны муниципалитет готов предложить официальное трудоустройство, 40-часовую рабочую неделю и зарплату в 22,9 тыс. руб.

В должностные обязанности специалиста входят участие в разработке проектно-сметной документации, контроль подготовки праздничных мероприятий, организация охраны зеленых насаждений, а при необходимости — выдача разрешений на их вырубку, организация сбора мусора и отлова бродячих животных.

Бийский рабочий