Бийск: Мэр Бийска и губернатор в течение часа обсуждали сложившуюся ситуацию

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Александр Студеникин принял решение остаться мэром после разговора с губернатором Виктором Томенко.

Беседа состоялась 1 апреля и шла около часа. Об этом «Толку» рассказал пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев.

По его словам, как таковых уговоров бийского градоначальника остаться на посту со стороны руководителя региона не было, однако разговор шел в таком русле, что решение не оставлять работу Александр Студеникин все-таки принял и отозвал заявление об уходе.

— Студеникин, действительно, как он и рассказал, принял решение написать заявление об отставке, никому не сообщив и ни с кем не посоветовавшись. Он не известил об этом губернатора, — подтвердил пресс-секретарь.

При этом мгновенной реакции со стороны краевых властей, тем более в медийном поле, не последовало. Как пояснил Дмитрий Негреев, губернатор не намеревался давать какие-либо комментарии не разобравшись в деле и не имея полной картины и информации.

Напомним, о своем намерении покинуть должность главы Бийска Александр Студеникин сообщил 30 марта после заседания Думы, на котором был заслушан отчет мэра. И хотя депутаты отчет приняли, оценку деятельности администрации и лично главы поставили как «неудовлетворительную» в части решения вопросов благоустройства города. Спустя два дня градоначальник обратился к бийчанам общением, в котором рассказал, что, все обдумав, принял решение остаться на посту.

Передумал: Александр Студеникин отказался уходить в отставку

10:18, 02.04.2021 3006

Бийский рабочий