Бийск: Мэрия Бийска ищет подрядчиков для ремонта еще восьми дворов

2
В перечень программы благоустройства добавили дворы в Заречье Бийска.
Еще один лот разместила администрации Бийска для поиска дорожников на ремонт дворов у многоквартирных домов.
Ранее был определен подрядчик для ремонта 11 дворов. Победителем аукциона стало ООО «Дорожник». В администрации поясняли, что это не весь список дворов, и в ближайшее время будет объявлен еще один тендер.
Скидка в 3 миллиона: в Бийске нашли подрядчика для ремонта дворов
16:08, 22.03.2021 3954
В новый лот вошло восемь дворов — преимущественно в Заречье. Вот адреса домов, рядом с которыми этим летом пройдут работы:
- ул. Советская, 64;
- ул. Льнокомбинат, 30;
- ул. Гражданская, 200;
- ул. Кольцова, 37/3;
- ул. Льнокомбинат, 15г;
- ул. Льнокомбинат, 15е;
- ул. Льнокомбинат, 15в;
- ул. Льнокомбинат, 15б.
Закончить ремонт подрядчик должен будет до 31 июля 2021 года. Стартовая цена контракта — 10,2 млн руб.
Определят подрядчика в конце марта.