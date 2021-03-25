Бийск: Мэрия Бийска ищет подрядчиков для ремонта еще восьми дворов

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В перечень программы благоустройства добавили дворы в Заречье Бийска.

Еще один лот разместила администрации Бийска для поиска дорожников на ремонт дворов у многоквартирных домов.

Ранее был определен подрядчик для ремонта 11 дворов. Победителем аукциона стало ООО «Дорожник». В администрации поясняли, что это не весь список дворов, и в ближайшее время будет объявлен еще один тендер.

Скидка в 3 миллиона: в Бийске нашли подрядчика для ремонта дворов

16:08, 22.03.2021 3954

В новый лот вошло восемь дворов — преимущественно в Заречье. Вот адреса домов, рядом с которыми этим летом пройдут работы:

ул. Советская, 64;

ул. Льнокомбинат, 30;

ул. Гражданская, 200;

ул. Кольцова, 37/3;

ул. Льнокомбинат, 15г;

ул. Льнокомбинат, 15е;

ул. Льнокомбинат, 15в;

ул. Льнокомбинат, 15б.

Закончить ремонт подрядчик должен будет до 31 июля 2021 года. Стартовая цена контракта — 10,2 млн руб.

Определят подрядчика в конце марта.

Бийский рабочий