Бийск: Мэр Бийска анонсировал строительство в городе еще одного моста

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По словам Александра Студеникина, Бийску необходим второй коммунальный мост

В Бийске может появиться еще один коммунальный мост. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС, посвященной итогам развития наукоградов Кольцово и Бийска, сообщил бийский мэр Александр Студеникин.

— Мы делаем первый шаг, приближаемся к одному из, наверное, самых сложных, но необходимых для города проектов — это второй коммунальный мост. В программу он вошел. Далее,конечно, требуется серьезное финансирование на стадию проектирования, а в последующем еще нужно определить источники финансирования и уже приступить к строительству, — рассказал глава Бийска.

Конкретных сроков и мест, где мог бы расположиться новый мост, градоначальник пока называть не стал.

Кроме этого, Студеникин сообщил, что в 2022 году в Бийске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» начнется ремонт уже существующего коммунального моста. Он отметил, что этот проект уже подтвержден краевой адресной инвестиционной программой.

Мэр отметил, что данный мост знаком не только жителям города, но и всем, кто когда либо был проездом в Бийске, и особенно туристам — через мост лежит путь в Горный Алтай. Поэтому организовать его ремонт будет довольно не просто.

— Это большой серьезный проект. Мы понимаем насколько сложно его будет организовать при наличии всего одного постоянно действующего стационарного коммунального моста, — отметил Александр Студеникин.

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Также, рассказывая о планах на будущее, мэр отметил, что в городе намечена реконструкция нескольких транспортных развязок. К одной из них власти надеются приступить в ближайшие годы.

— Сейчас завершается разработка третьего этапа проектной документации на строительство локальных очистных сооружений и успешное завершение этого проекта даст возможность приступить к реконструкции объездной автомобильной дороги в микрорайоне Зеленый Клин и строительству дороги по дамбе, — пояснил мэр.

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Бийский рабочий