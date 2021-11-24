ГОРНЯК22 25.11.2021
Алтайский край

Бийск: Мэрия Бийска: в городе нет отстранённых из-за отсутствия прививки учителей

Горняк22
21 час Ago

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Ранее СМИ Алтайского края рассказали, что непривитых педагогов наукограда с 22 ноября будут отстранять от работы

После публикаций в СМИ администрация Бийска сделала опровержение. Учителей в городе от работы никто не отстранял.

— В образовательных учреждениях на данный момент привито 2652 человека, то есть 82% от общего количества сотрудников. У оставшегося числа педагогических работников на сегодняшний день назначены медицинские отводы от вакцинации. Педагогических работников, отстраненных от работы, нет, — рассказали в администрации.

Также в ведомстве уточнили, что доля привитых и переболевших сотрудников составляет 88%. Доля вакцинированных педагогических работников общеобразовательных учреждений города от общего количества педагогических работников — 81,3%. В дошкольных образовательных учреждениях доля вакцинированных педагогических работников – 87%.

— С сотрудниками образовательных учреждений города постоянно проводится информационно-разъяснительная работа по вопросам вакцинации и противодействию распространения коронавирусной инфекции. Уважаемые бийчане, призываем вас также пройти вакцинацию против Covid-19! – говорится в сообщении управления образования администрации Бийска.

Ранее некоторые городские и краевые СМИ утверждали, что с понедельника, 22 ноября, педагогов города грозились начать отстранять от работы – издания ссылались на источник в управлении образования Бийска. Сообщалось, что все педагоги получили подобные уведомления.

Мэрия Бийска: в городе нет отстранённых из-за отсутствия прививки учителей 1

В Минпросвещения исключили допуск в школы учителей и детей по QR-кодам

09:15, 21.11.2021 1113

 

Бийский рабочий

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