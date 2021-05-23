Бийск: Международная федерация каноэ рассчитывает провести в Барнауле Чемпионат мира

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Спортсмены, приехавшие на Алтай, остались под впечатлением от гостеприимства, которое им оказали.

Международная федерация каноэ (ICF) ждет заявки на проведение новых мероприятий от Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. Об этом заявил в пятницу на церемонии открытия второго этапа Кубка мира вице-президент ICF Томас Конецко, сообщает ТАСС.

Он отметил, что провести Кубок мира в Барнауле, было лучшим решением и спортсмены, приехавшие на Алтай, под впечатлением от гостеприимства, которое им оказали, и от условий на гребном канале.

— ICF обещает, что мы обязательно вернемся в Барнаул, если Всероссийская федерации гребли на байдарках и каноэ подаст заявку на проведение международных соревнований в Барнауле, — сказал Конецко.

Как пояснил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин, Конецко говорил о чемпионате мира.

— Первый вице-президент международной федерации сегодня сказал, что ICF готова сюда делегировать права на проведение международных стартов. Всем понятно, каких: для России мечта, чтобы здесь прошел чемпионат мира. Все международные требования на этой площадке выполняются, — сказал Матыцин.

Бийский рабочий