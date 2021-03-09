Бийск: Медики рассказали, какие обследования нужно пройти переболевшим COVID-19

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После коронавируса необходимо проверить сердце и легкие.

Выздоровевшим после коронавируса не стоит забывать о посещении врачей. Переболев важно комплексно обследовать организм и записаться на прием к нескольким специалистам.

Специалисты предупреждают, проблемы с сердцем есть у 50% пациентов, переболевших коронавирусом. В первую очередь у переболевших отмечается нарушения сердечного ритма, острая и хроническая сердечная недостаточность.

— Но одно из наиболее опасных кардиологических осложнений COVID-19 – миокардит – воспалительный процесс в мышечном слое сердца, – рассказал «Аргументы и факты» врач-терапевт, физиотерапевт медицинского центра «Атлас» Кирилл Белан. – Это осложнение нередко фиксируется даже после лёгкой формы инфекции. Главные признаки миокардита – слабость, перебои и боли в области сердца, которые не исчезают после приёма нитро­глицерина, одышка (как в покое, так и при физической нагрузке), кашель, головокружения, отёки конечностей. Для уточнения диагноза кардиолог может назначить электрокардиограмму, эхокардиографию (ЭхоКГ), МРТ сердца, а также исследования на сердечные тропонины I и T (маркеры поражения миокарда), pro-BNP (маркер сердечной недостаточности).

Кроме того, COVID-19 может провоцировать развитие диабета, поэтому если после болезни вас беспокоят слабость, быстрая утомляемость, жажда, немотивированное снижение массы тела, ухудшение зрения, медленное заживление ран, инфекции кожи и мочеполовой системы, необходимо проконсультироваться с эндо­кринологом.

Также важно исключить гиперкоагуляцию (склонность к образованию тромбов) и проверить легкие.

— Большинство пульмонологов считает: организм в состоянии справиться с последствиями инфекции самостоятельно. Восстановлению способствует отказ от курения, дыхательная гимнастика, массаж, который помогает избавиться от воспаления, — рассказал врач-терапевт-пульмонолог Ин­ститута клинической медицины им. Склифосовского Сеченовского университета кандидат медицинских наук Владимир Бекетов.

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10:21, 07.03.2021 429

Бийский рабочий