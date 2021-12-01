Бийск: Медосмотры приезжих и запрет на галочки: какие законы вступают в силу в декабре

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В госдуме напомнили о вступающих в силу в декабре законах

Борьба с финансовыми пирамидами

С 1 декабря в России вводится досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, вводящих пользователей в заблуждение из‑за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями и предлагающих финансовые услуги лиц, которые их оказывать не вправе.

Доступ к социально значимым сайтам

К социально значимым сайтам россиянам с начала декабря предоставят бесплатный доступ. В их число войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также Портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты определяет специальная правительственная комиссия.

Социальное обеспечение

Вступают в силу отдельные положения правил передачи гражданами в ЕГИССО посредством Портала госуслуг реквизитов своих банковских счетов и их использования для предоставления мер соцзащиты (поддержки) и соцвыплат.

Интегрированные с порталом банки смогут передавать информацию об открытых и закрытых счетах. Для этого гражданин должен дать банку согласие на использование своих реквизитов. Сделать это можно в том числе через Портал госуслуг.

Ответственность за продажу немаркированной продукции

Вводится административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, в том числе лекарств.

При этом за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации будет грозить уголовная ответственность — до трех лет лишения свободы.

Пожарная безопасность

С 9 декабря МЧС России получит возможность проводить аттестацию на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых зданий и сооружений, а лицензирующий орган МЧС РФ — приостанавливать действие лицензии в случае неоднократного или грубого нарушения лицензионных требований.

Цель закона — повысить качество работ в области пожарной безопасности.

Оборот охотничьих угодий

Юрлица или ИП, заключившие охотхозяйственное соглашение, по истечении срока его действия смогут заключить соглашение на новый срок без аукциона. Будет вестись реестр недобросовестных лиц, заключивших такие соглашения, и участников аукциона на право их заключения.

Сертификация

Для проведения работ по обязательной сертификации будут привлекать экспертов-аудиторов.

К ним будут особые требования: эксперты-аудиторы должны обладать знаниями и навыками проведения работ по подтверждению соответствия в определенной области и входить в специальный реестр. Они должны быть независимы от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей.

Реестр отмененных доверенностей

Федеральная нотариальная палата начнет вести реестр распоряжений об отмене не только нотариальных доверенностей, но и тех, которые были оформлены в простой форме. Получить выписку из реестра сможет любой желающий.

Это поможет бороться с поддельными доверенностями.

Сдача отпечатков пальцев и медосмотры для иностранцев

Все иностранцы, въезжающие в Россию на срок более 90 календарных дней, должны будут проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование. Последнее включает в себя подтверждение отсутствия ВИЧ-инфекции и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости.

Эти процедуры должны быть пройдены в течение 90 дней со дня въезда в РФ, а для иностранцев, приезжающих в Россию работать, — в течение 30 дней.

Отмена условия о наличии неснижаемого остатка

В кредитный договор банки не смогут включать условия, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа.

Также граждане смогут отказаться от дополнительных услуг (например, юридического сопровождения или консультаций), навязанных при заключении договора кредита или займа, в течение 14 дней. Для страховки такой «период охлаждения» уже действовал, но от нефинансовых услуг чаще всего отказаться было нельзя.

Запрет заранее проставлять «галочки» в кредитных договорах

Кредитору будет запрещено проставлять за заемщика, без его собственноручной подписи, согласие с условиями кредитования.

Как пояснил Вячеслав Володин, это нововведение защитит людей, которые обращаются в финансовые организации за кредитом, от навязывания дополнительных услуг. «Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными условиями», — отметил он.

Регистрация актов гражданского состояния

Разрешается регистрация актов гражданского состояния, например о рождении ребенка, в любых ЗАГС. Порядок заключения брака в торжественной обстановке будет определяться субъектами РФ, а заявление о расторжении брака вправе сделать иное лицо по нотариально удостоверенной доверенности от бывших супругов или опекуна недееспособного супруга.

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Бийский рабочий