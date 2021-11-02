Бийск: Медведев заявил о пятой фазе пандемии в России и продовольственном кризисе

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Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается подъем заболеваемости

Об этом сообщил бывший президент и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет «РГ».

— В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация, — считает Дмитрий Медведев.

По его словам, жизнь в «новой реальности» требует продуманных и взвешенных решений, а также долгой «окопной» войны с пандемией.

— Эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции, — добавил он.

Также он сообщил, что пандемия стала причиной продовольственного кризиса в мире.

— Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция.

По его словам, сейчас в мировой экономике происходит спад, который намного серьезнее, чем был в период финансового кризиса 2008-2009 годов.

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10:26, 01.11.2021 651

Бийский рабочий