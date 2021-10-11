Бийск: Медведи на Алтае осенью стали чаще выходить к людям

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В управление охотничьего хозяйства от жителей поступают сигналы в связи с появлением медведей и их следов в поле зрения человека.

Как пояснили в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края, это явление для осени считается нормой. Молодые медведи отбиваются от матерей, учатся жить самостоятельно. Кроме того, мишки начинают терять кормовую базу – трава уже не та, лакомые кукурузные поля убрали, а кто-то из неопытных мог не в полной мере нагулять жир на долгую спячку.

На сегодняшний день в регионе насчитывается более 1300 медведей.

— Многие люди живут, работают и отдыхают в местах обитания косолапых. Медведи — умные, любопытные и лишних приключений себе не ищут. Медведь такое животное, что первым на человека никогда не нападет. Многие молодые особи выходят из любопытства. При встрече с медведем не надо поддаваться панике, — говорит Евгений Батурин, начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления охотничьего хозяйства Минприроды АК.

Однако иногда хищники все же угрожают человеку, и лишь в редких — нападают. Это бывает, когда встреча с человеком происходит для них неожиданно или представляет угрозу для себя, своего потомства или своей добычи.

Жителям региона рассказали, что делать если встреча с хищником все же произошла. Охотоведы советуют:

не приближаться, осторожно покинуть это место, обойдя его стороной,

не убегать, так как у зверя срабатывает инстинкт хищника – догнать жертву,

не делать резких движений,

не поворачиваться к косолапому спиной,

громко говорить, ведь любой зверь боится человеческого голоса,

шуметь.

При появлении дикого гостя в населённом пункте Минприроды Алтайского края рекомендует незамедлительно сообщить в местную администрацию, в полицию, на федеральную горячую линию лесного и охотничьего надзора 8-800-100-94-00 (по всей России) или на региональный номер: 8(3852) 29-68-16; 8(3852) 29-68-23.

Нежданные гости: в Горном Алтае медведи вышли к людям

10:14, 19.09.2021 1778

Бийский рабочий