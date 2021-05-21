Бийск: Медведев считает возможным введение обязательной вакцинации от COVID

5

Дмитрий Медведев допустил, что в особых случаях власти могут вводить обязательную вакцинацию.

Граждане добровольно решают, прививаться или нет, однако иногда в интересах страны власти могут ввести обязательную вакцинацию. Такое мнение выразил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 3/4: вакцинация правом».

— Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности, — считает зампредседателя Совбеза.

Он добавил, что это является вопросом «соразмерности ценностей»: с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны — защиты всего населения.

По словам Медведева, позиция «целого ряда европейских институтов» о том, что прививки должны быть добровольными, «вполне разумна».

Однако в администрации президента пока не прорабатывается вопрос изменения законодательства для того, чтобы сделать прививку от коронавируса обязательной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется, — пояснил Дмитрий Песков.

Почти 150 тысяч жителей Алтая получили полный комплект вакцины от коронавируса

11:36, 12.05.2021 519

Бийский рабочий