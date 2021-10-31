Бийск: МЧС: в Алтайском крае 31 октября резко ухудшится погода

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В регионе ожидается снег и сильный ветер.

По данным синоптиков в Алтайском крае днем 31 октября и ночью 1 ноября ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, снег, местами гололёдные явления. Ожидается усиление ветра местами порывами до 27 м/с, похолодание, на дорогах гололедица.

В связи с этим, в региональном МЧС напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности.

При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

При штормовом ветре часто происходят порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток.

Снег и гололед могут осложнить обстановку на дорогах. Основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Соблюдайте скоростной режим.

Гидрометцентр: температура в Алтайском крае в ноябре будет ниже нормы

07:05, 30.10.2021 3503

Бийский рабочий