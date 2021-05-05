Бийск: МЧС: до критической отметки подъема воды Бийску не хватило 40 сантиметров

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В Управлении ГОЧС И ПБ администрации города Бийска рассказали, как наукоград пережил наступление воды.

Почему развели понтонник, какие районы города самые низменные и подверженные затоплению и сколько «не хватило» до критической отметки, рассказал начальник Управления ГО и ЧС города Бийска Дмитрий Сдобин.

Два выходных дня Бийск прожил не только в праздничном, но и тревожном состоянии – река Бия и всегда-то имела не слишком покладистый «характер», а здесь вода буквально за два дня достигла отметки в 520 см.

— С отметки в 560 см на водомерном столбе в Бийске может начаться подтопление жилых домов и приусадебных участков, — пояснил Дмитрий Сдобин, — но, так как прибрежные районы в Бийске все разного уровня, то у каждого по нормативам есть своя критическая отметка. В частности, самый низменный район город – поселок Сорокино, затем – район Речной – Граничной в Заречье.

Сейчас вода начала сбывать, но успела подтопить приусадебные участки и садоводства, а вот жилье в этот раз не пострадало. От эвакуации жители пока отказывались – эвакуировалась, по словам сотрудником МЧС, всего одна семья из двух человек – они переехали к родственникам.

— Подъем воды зависит от многих факторов – таяние снега в горах, длительные осадки (в этот раз сильные дожди), скорость ветра – каждый раз совокупность таких факторов и играет свою роль, — пояснил Дмитрий Сдобин. – Силами управления и отряда МЧС проводились превентивные меры: подсыпка дамб, установили 125 метров водоналивной дамбы. Не могу не отметить, что нам помогали жители – в частности, района Заречья, в стороне они не стояли. С лопатами в руках вышли на помощь и молодые люди, и постарше.

Глава города Александр Студеникин каждый день лично объезжал места возможного подтопления – их в Бийске несколько, там установлены посты наблюдения на случай подъема воды. Кроме того, по распоряжению главы Бийска срочно развели и понтонный мост.

— Это было тяжело, потому что вода была большая, но предприятие, обслуживающее мост, справилось. Не допустили ни переворота, ни утечки. Все-таки, мост сдерживал уровень воды, после его разведения вода стала проходить быстрее, — пояснил начальник Управления ГОЧС и ПБ.

Также он уточнил, что вода подмыла дорогу на выезде с понтонного моста на левом берегу – после того, как мост установят снова, там проведут ремонтные работы.

Вода уходит: за сутки уровень Бии в Бийске снизился почти на метр

10:29, 04.05.2021 2027

Бийский рабочий