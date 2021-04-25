Бийск: МЧС: до 26 апреля в Алтайском крае ожидается высокая пожароопасность

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Возможно увеличение количества бытовых пожаров, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров.

В Алтайском крае 24 апреля местами, а 25-26 апреля на большей части территории края ожидается высокая пожароопасность — четвертый класс горимости, сообщили в региональном управлении МЧС.

В связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров.

В связи с этим жителей просят в сухую и ветреную погоду стоит быть особенно осторожным при обращении с огнем.

— Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение травы, сухостоя – процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. К тому же травяные палы во многих случаях становятся причиной лесных пожаров, — предупреждают в ведомстве.

Если вы обнаружили начинающийся пожар – например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя, но лучше подождать и убедиться, что трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь.

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами – постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься.

Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101.

Бийский рабочий