Бийск: МЧС: паводковая обстановка в Алтайском крае стабилизируется

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Специалисты Сибирского спасательного центра, приезжавшие на помощь алтайским спасателям, уже покинули регион.

На данный момент в Алтайском крае наблюдается стабилизация паводковой ситуации, сообщают в МЧС России по Алтайскому краю.

— Прогнозировать дальнейшее развитие событий достаточно сложно, так как на него оказывают влияние слишком много различных факторов. Все силы и средства находятся в готовности на случай возможного осложнения обстановки, — пояснили в ведомстве.

Паводок в крае по-прежнему остается на контроле. По состоянию на утро 16 апреля на территории Алтайского края в 7 населенных пунктах 5 муниципальных образований (Краснощековский, Рубцовский, Быстроистокский районы, г. Алейск, г. Рубцовск) подтоплены приусадебные участки, участки местных автодорог.

По предварительным данным с начала паводкового сезона негативные последствия притока талых вод отмечены в 46 населенных пунктах в 16 муниципальных образованиях. Всего в эти дни было подтоплено порядка 30 жилых домов, 285 приусадебных участков.

С 12 апреля в Краснощековском, Солтонском, Петропавловском районах была организована работа спасателей аэромобильной группировки Сибирского спасательного центра (40 человек и 14 единиц техники). Спасатели проводили отсыпку дорожного полотна, отсыпку дамб, откачку воды с низменных участков, оказывали всевозможную помощь гражданам, в том числе в уборке горючего мусора. Сегодня спасатели убыли в пункт постоянной дислокации.

Бийский рабочий