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Алтайский край

Бийск: МЧС предупреждает жителей Алтайского края о непогоде 21 марта

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

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Несмотря на потепление, в крае ожидаются неблагоприятные погодные явления.

В Алтайском крае ожидается усиление ветра и гололедица, сообщили в региональном ГУ МЧС.

По информации синоптиков, в Алтайском крае 21 марта ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю предупреждает, что при усилении ветра, возможно отключение электроэнергии. К этому стоит подготовиться и предусмотреть автономное освещение (фонари, керосиновые лампы, свечи), походную плитку.

— В сильную метель и ветер стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок. Не надейтесь на удачу или водительское мастерство, в условиях непогоды риск попасть в ДТП или встать в снежном заносе очень велик, — отметили в МЧС.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

МЧС предупреждает жителей Алтайского края о непогоде 21 марта1

Синоптик рассказал о погоде в Алтайском крае в третьей декаде марта

14:41, 20.03.2021 10549

Бийский рабочий

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