Бийск: Мавра Рассадница: что нужно делать 16 мая по народным приметам

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Народный праздник Мавра Рассадница отмечается 16 мая.

Название «Рассадница» праздник получил за то, что 16 мая считается благоприятным днем для посева и высадки в открытый грунт рассады капусты. «Молочным» день назвали в честь молока. К этому сроку коровы уже наедаются свежей сочной травы, отчего дают вкусное молоко. Название «Зеленые щи» день получил за зелень. В этот период она уже появляется на грядках и, соответственно, на столах, в так любимых на Руси борщах и щах.

В этот день хозяйки высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды семенами овощей. Иногда свежие посадки окропляли святой водой, чтобы защитить растения от гусениц и тли. Придерживались и некоторых других поверий. Например, капусту было не принято сажать в четверг, даже если на него приходился день Мавры Рассадницы. Считалось, что ее будут точить черви. При пересадке растений женщины не ели хлеба, чтобы куры не склевали молодую поросль.

Зелеными щами день Мавры назывался потому, что в середине мая начинали варить щи не из квашеной капусты (ее запасы к этому времени заканчивались), а из свежей зелени — щавеля, лебеды, крапивы. Так и говорили: «В зеленые щи крапиву ищи». Эта трава не случайно пользовалась популярностью — весной в ней содержится множество полезных веществ, необходимых человеку после долгой зимы.

Считалось, что в этот день коровы, наевшись свежей и сочной травы, приносят самое вкусное и густое молоко. «И хозяйке легко, коль на столе молоко», — такую поговорку вспоминали на Мавру. Пастухи 16 мая варили мавринскую кашу из молока прямо в поле. Такая еда дарила силы и здоровье.

По народному поверью, если черная полоса в жизни изрядно затянулась, нужно 16 мая украсить свое жилище веточкам березы, принесенной из леса. В этот день желательно носить одежду желтого цвета. День хорош для людей творчества. Хорошо в этот день крестить детей. Благоприятны также поездки и путешествия. 16 мая могут посетить хорошие идеи.

Народные приметы на 16 мая:

Много росы на рассвете – к погожим дням. Ее отсутствие говорит о скором дожде.

Обильная роса – к богатому урожаю огурцов.

Ясная погода 16 мая – будет много огурцов.

Если листья на ясене еще не расправились, а дуб уже красуется зеленью – лето будет сухим.

Если в это время начинает цвести черемуха, то обязательно наступят черемуховые холода. Причем если цвета на черемухе очень много — будет дождливое лето.

Чем раньше зацветет черемуха, тем более теплым и жарким будет лето, а также будет теплая осень.

Соловьи запели перед Маврой — весна зацветет дружно.

Если в этот день гуси и утки машут крыльями, обязательно намашут бурю.

Во время посева нужно пересыпать семена из рук в руки, чтобы уродилась не брюква, а вкусная капуста.

Бийский рабочий